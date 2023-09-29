Судитимуть Януковича і ще трьох людей, які заволоділи угіддями "Сухолуччя"

Цитата

«28 вересня 2023 року НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно експрезидента-втікача і ще трьох осіб, які заволоділи земельною ділянкою площею 17,5 га на Київщині. Кваліфікація: ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України», - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, у 2007 році Янукович (на момент вчинення злочину – прем’єр-міністр) заволодів земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київщини.

Для цього він ініціював ухвалення низки управлінських рішень, згідно із якими землі незаконно передали від Кабміну до управління Київської обласної державної адміністрації.

За даними експертизи, орієнтовна вартість земельних ділянок становить понад 22 млн грн.

Впродовж 2009-2011 років на цій землі збудували готельно-ресторанний комплекс, який використовувався експрезидентом для особистих потреб.

Доповнення

Правоохоронці розслідували справу з 2019 року. За матеріалами, зібраними під час розслідування, Міністерство юстиції подало адміністративний позов про стягнення в дохід держави активів колишнього президента, зокрема і готельно-ресторанного комплексу, побудованого на згаданій земельній ділянці. ВАКС задовольнив позов.

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