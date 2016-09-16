Судья ВХСУ А.Емельянов не указал в декларациях свои зарубежные доходы - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного обогащения судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова установлено отсутствие в его декларациях информации о зарубежных доходах. Об этом УНН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
"Указанный судья в декларациях "Об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера" за 2012-2014 годы подал информацию об отсутствии полученных им и членами его семьи указанных доходов и доли в уставном капитале компаний-нерезидентов", - отметили в ГПУ.
Кроме того, по данным ведомства, в ходе досудебного расследования проводятся проверки законности приобретения А.Емельяновым и членами его семьи значительных материальных активов, в том числе задекларированных указанным судьей в 2014 году.
Напомним, в ГФС ограничили доступ к декларациям судьи ВХСУ А.Емельянова .
Ранее в ГФС выдали положительное заключение имущественной проверки судьи А.Емельянова, которое, по словам председателя люстрационного департамента Минюста Т.Козаченко, и спасло его от люстрации.
Как ранее сообщали СМИ, судью Высшего Хозяйственного суда Украины А.Емельянова называют соавтором судебной системы эпохи Януковича. Широкую огласку получил инцидент с опубликованием его декларации за 2014 год, согласно которой в его собственности находились 13 квартир и два дома общей площадью более 2 тыс. кв. м, а также два земельных пая по гектару каждый (при годовой зарплате в 261 тыс. грн). Впоследствии декларация была изменена, теперь Артур Емельянов обладает лишь одной квартирой. СМИ связывают это обстоятельство с разводом судьи (как подозревают журналисты, фиктивным) и возможной передачей большей части имущества бывшей жене.
Кроме того, Госфинмониторинг вместе с финансовой разведкой Лихтенштейна установили, что в июле-сентябре 2014 года панамская компания "Restwood Products Corporation" перечислила со своего счета в латвийском банке на счет в банке в Лихтенштейне 5,80 млн евро и 7 млн долл., которые достоверно принадлежат судье Высшего хозяйственного суда А.Емельянову.