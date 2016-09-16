Суддя ВГСУ А.Ємельянов не вказав у деклараціях свої закордонні статки – ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова встановлено відсутність у його деклараціях інформації щодо закордонних статків. Про це УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.
“Вказаний суддя в деклараціях „Про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру“ за 2012-2014 роки подав інформацію про відсутність отриманих ним і членами його сім’ї вказаних доходів та частки у статутному капіталі компаній-нерезидентів”, — зазначили у ГПУ.
Крім того, за даними відомства, у ході досудового розслідування проводяться перевірки законності набуття А.Ємельяновим та членами його сім’ї значних матеріальних активів, у тому числі задекларованих вказаним суддею у 2014 році.
Нагадаємо, у ДФС обмежили доступ до декларацій судді ВГСУ А.Ємельянова.
Раніше у ДФС видали позитивний висновок майнової перевірки судді А.Ємельянова, який, за словами голови люстраційного департаменту Мін’юсту Т.Козаченко, і врятував його від люстрації.
Як раніше повідомляли ЗМІ, суддю Вищого Господарського суду України А.Ємельянова називають співавтором судової системи епохи В.Януковича. Широкого розголосу набув інцидент з опублікуванням його декларації 2014 рік, згідно з якою в його власності знаходилися 13 квартир і два будинки загальною площею понад 2 тис. кв. м, а також два земельні паї по гектару кожен (при річній зарплаті в 261 тис. грн). Згодом декларація була змінена, тепер Артур Ємельянов володіє лише однією квартирою. ЗМІ пов’язують цю обставину з розлученням судді (як підозрюють журналісти, фіктивним) і можливою передачею більшої частини майна колишній дружині.
Крім того, Держфінмоніторинг разом з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановили, що у липні-вересні 2014 року панамська компанія “Restwood Products Corporation” переказала зі свого рахунку у латвійському банку на рахунок у банку в Ліхтенштейні 5,80 млн євро і 7 млн дол., які вірогідно належать судді Вищого господарського суду А.Ємельянову.