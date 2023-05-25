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13 марта, 19:26 • 46715 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104187 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107365 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 107555 просмотра

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13 марта, 13:25 • 101577 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94709 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110199 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд остановил исполнение постановления об уменьшении размера залога Насирову

Суд остановил исполнение постановления об уменьшении размера залога Насирову

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 мая. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного остановила выполнение постановления следственного судьи ВАКС об уменьшении размера залога экс-главе ГФС Украины Роману Насирову, как альтернативе содержанию под стражей – с 523,2 млн грн до 107,36 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

Сообщается, что Апелляционная палата ВАКС 25 мая начала рассмотрение апелляционной жалобы стороны обвинения на постановление следственного судьи ВАКС от 16 мая об изменении меры пресечения бывшему главе ГФС Украины в части размера залога, как альтернативы содержанию под стражей, – с 523,2 млн грн до 107,36 млн грн.

Цитата

«Коллегия судей остановила исполнение постановления следственного судьи ВАКС от 16 мая 2023 года до рассмотрения Апелляционной палатой ВАКС апелляционной жалобы прокурора. Продолжение рассмотрения назначено на 8 июня 2023 года», - говорится в сообщении.

Дополнение

Бывший чиновник подозревается в вероятном получении в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с возмещением НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам, в значительном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

В феврале 2023 года сообщалось, что следствие по делу в отношении бывшего главы ГФС Украины Романа Насирова и его советника, подозреваемых в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере - более 722 млн грн, завершено.

24 мая сообщалось, что в суд направлено дело в отношении бывшего главы ГФС Украины и его советника по взятке в 722 млн гривен. 

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