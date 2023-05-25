Суд остановил исполнение постановления об уменьшении размера залога Насирову

Сообщается, что Апелляционная палата ВАКС 25 мая начала рассмотрение апелляционной жалобы стороны обвинения на постановление следственного судьи ВАКС от 16 мая об изменении меры пресечения бывшему главе ГФС Украины в части размера залога, как альтернативы содержанию под стражей, – с 523,2 млн грн до 107,36 млн грн.

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«Коллегия судей остановила исполнение постановления следственного судьи ВАКС от 16 мая 2023 года до рассмотрения Апелляционной палатой ВАКС апелляционной жалобы прокурора. Продолжение рассмотрения назначено на 8 июня 2023 года», - говорится в сообщении.

Дополнение

Бывший чиновник подозревается в вероятном получении в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с возмещением НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам, в значительном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

В феврале 2023 года сообщалось, что следствие по делу в отношении бывшего главы ГФС Украины Романа Насирова и его советника, подозреваемых в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере - более 722 млн грн, завершено.

24 мая сообщалось, что в суд направлено дело в отношении бывшего главы ГФС Украины и его советника по взятке в 722 млн гривен.