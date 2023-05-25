Суд зупинив виконання ухвали про зменшення розміру застави Насірову
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного зупинила виконання ухвали слідчого судді ВАКС про зменшення розміру застави ексголові ДФС України Роману Насірову, як альтернативі триманню під вартою – з 523,2 млн грн до 107,36 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на суд.
Повідомляється, що Апеляційна палата ВАКС 25 травня розпочала розгляд апеляційної скарги сторони обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС від 16 травня про зміну запобіжного заходу колишньому голові ДФС України у частині розміру застави, як альтернативи триманню під вартою, – з 523,2 млн грн до 107,36 млн грн.
Цитата
«Колегія суддів зупинила виконання ухвали слідчого судді ВАКС від 16 травня 2023 року до розгляду Апеляційною палатою ВАКС апеляційної скарги прокурора. Продовження розгляду призначено на 8 червня 2023 року», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Колишній посадовець підозрюється в ймовірному одержанні на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із відшкодуванням ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам, у значному розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).
У лютому 2023 року повідомлялося, що слідство у справі щодо колишнього голови ДФС України Романа Насірова та його радника, підозрюваних в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі - понад 722 млн грн, завершено.
24 травня повідомлялося, що до суду скеровано справу стосовно колишнього голови ДФС України та його радника щодо хабара у 722 млн гривень.