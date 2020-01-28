Суд обязал сына Байдена платить алименты жительнице Арканзаса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Суд обязал сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который претендует на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, выплачивать алименты жители штата Арканзас Ланден Алексис Робертс. Об этом решении окружного суда в Арканзасе в понедельник сообщает CNBC, передает УНН.
По данным издания, судья Холли Мейер обязала 49-летнего Хантера Байдена оплатить также судебные расходы 28-летней Робертс. Размер алиментов, который пока не раскрывается, в дальнейшем может быть увеличен в зависимости от точной информации о финансовом состоянии Байдена-младшего. Судья рассчитывает получить эту информацию на следующих слушаниях, назначенных на 13 марта.
Согласно публикации, Хантер Байден сначала отрицал, что вступал в интимные отношения с Робертс. Анализ ДНК подтвердил, что он с высокой степенью вероятности является отцом ребенка этой жительницы Арканзаса. Байден-младший после такого заключения экспертизы перестал отрицать свое отцовство, уточняет телеканал.
Робертс обратилась в суд с требованием алиментов в мае прошлого года.
Напомним, ранее народный депутат Украины заявил, что Хантера Байдена приняли в правление Burisma через его отца.