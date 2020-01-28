Суд зобов'язав сина Байдена платити аліменти мешканці Арканзасу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Суд зобов’язав сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена, який претендує на висунення кандидатом в президенти США від Демократичної партії, виплачувати аліменти мешканці штату Арканзас Ланден Алексіс Робертс. Про це рішення окружного суду в Арканзасі в понеділок повідомляє CNBC, передає УНН.
За даними видання, суддя Холлі Мейер зобов’язала 49-річного Хантера Байдена оплатити також судові витрати 28-річної Робертс. Розмір аліментів, який поки не розкривається, надалі може бути збільшений в залежності від точної інформації про фінансовий стан Байдена-молодшого. Суддя розраховує отримати цю інформацію на наступних слуханнях, призначених на 13 березня.
Відповідно до публікації, Хантер Байден спочатку заперечував, що вступав в інтимні стосунки з Робертс. Аналіз ДНК підтвердив, що він з високим ступенем ймовірності є батьком дитини цієї мешканки Арканзасу. Байден-молодший після такого висновку експертизи перестав заперечувати своє батьківство, уточнює телеканал.
Робертс звернулася до суду з вимогою аліментів в травні минулого року.
Нагадаємо, раніше народний депутат України заявив, що Хантера Байдена взяли у правління Burisma через його батька.