Нардеп: Хантера Байдена взяли у правління Burisma через його батька

ukru
08:36 • 55429 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 61733 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 93619 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 95350 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 116990 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 166366 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 265497 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261659 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255127 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236318 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3.7 м/с
24 %
756 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 68919 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

21 березня, 03:10 • 77049 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 93799 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 101389 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 78504 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 55378 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 93567 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 95293 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 56929 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 101388 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 15087 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 100645 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 53220 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 146340 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 158700 перегляди
Актуальне
Нардеп: Хантера Байдена взяли у правління Burisma через його батька

Нардеп: Хантера Байдена взяли у правління Burisma через його батька

Київ • УНН

 • 15769 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Хантер Байден потрапив у правління компанії "Бурісма" (Burisma) не тому, що він розбирається в видобутку газу, а тому, що його батько був віце-президентом США. Таку думку в ефірі телеканалу ZIK висловив народний депутат України Олег Волошин, передає УНН.

Волошин зазначив, що в США існує проблема елітарної корупції - корупції у високих колах. І Хантер Байден, ймовірно, був використаний як прикриття, яке він міг дати через впливовість його батька, вважає нардеп.

"Якщо людина - член правління Коза Ностри, йому самому не треба торгувати наркотиками і займатися рекетом, його взяли в правління для того, щоб він прикривав тих, хто там торгує наркотиками і займається рекетом. Тобто, пан Хантер Байден, який нічого не розуміє в газі, який не має освіти в сфері енергетики, раптом отримує 600 тисяч доларів на рік, напевно, не тому, що він на щось впливає, а тому що його батько впливає. І коли мені ліберальні журналісти, приводячи аргумент, що ж претензії юридичного характеру були до "Бурісми" ще до приходу Хантера Байдена, то я їм кажу: правильно, це означає, що він ефективно відпрацював як лобіст. Як тільки він туди прийшов - претензії зникли", - пояснив Волошин свою точку зору.

Народний депутат нагадав, що першочерговою у низці подій, пов'язаних з "Бурісмою", причетністю сім'ї Байденів і теперішнім імпічментом Трампа, була вимога з боку тодішнього віце-президента США Джо Байдена відсторонити від посади Генпрокурора України Віктора Шокіна для того, ймовірно, щоб зупинити розслідування щодо "Бурісми", у правління якої увійшов Байден-молодший.

"Є факт, що після того, як очевидно грубо втрутившись в політику суверенної держави, пан Байден (Джо Байден - ред.) домігся відставки пана Шокіна, розслідування щодо компанії "Бурісма", у правління якої входив його син (Хантер Байден - ред), було закрито.

Це привід для розслідування? Привід. А що просив Трамп? Він що, просив обвинувальний вирок?.. Є хороша карикатура: Трамп входить на кухню і вмикає світло, і таргани в образі демократів кричать, що він злочинець, тому що він включив світло. НЕ вони, які там щось на кухні робили... Якби демократи дійсно були за правду, то вони б сказали: "Давайте проведемо розслідування і доведемо, що Байден не винен, що Лещенко, Ситник, Трепак і Порошенко - не винуваті. Розслідуємо все і покажемо, як виявляється негідник Трамп", - вважає Волошин.

Він також нагадав, що інформація про Байдена і проблеми "Бурісми" були ще до того, як Джо Байден заявив про своє бажання балотуватися на посаду президента США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд зажадав від Хантера Байдена розкрити суму заробітку в компанії Burisma

Нагадаємо, син колишнього віце-президента Байдена Хантер в 2014-2019 роках входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma, яка пов'язана з ексміністром екології Миколою Злочевським.

Байдена-старшого команда чинного президента США звинувачує у просуванні інтересів сина. Водночас, заявляється, що Хантер Байден не є фігурантом розслідувань, які так чи інакше стосуються компанії Burisma і Злочевського.

Нагадаємо, Генеральний прокурор розповів, що Злочевський фігурує у 13 кримінальних провадженнях. Вони будуть передані на розслідування до НАБУ, СБУ і ДБР.

Раніше в Генпрокуратурі повідомили про долю трьох кримінальних проваджень, які розслідувалися щодо Злочевського.

Перше провадження щодо ухилення від сплати податків було закрито після того, як компанія Burisma Злочевського оплатила 180 млн грн штрафу. Ще в одному провадженні, яке стосувалося відмивання коштів, розслідування було закрито після рішення Лондонського суду, в якому було визнано, що гроші Злочевський отримав на свій рахунок від продажу однієї з нафтобаз. ГПУ не змогла привести в Лондонському суді контраргументи, провадження врешті було закрито. Зараз кримінальне провадження перебуває у НАБУ.

Окрім того, ще з 2014 року тривало розслідування про розкрадання державних ресурсів. Злочевський, будучи міністром природних ресурсів, видавав ліцензії, на думку слідства, пов'язаних з ним фірмам, зокрема йдеться і про фірму Burisma. Але справа була закрита. Закрили цю справу детективи НАБУ, куди вона була передана Генпрокуратурою.

У ще одному провадженні наразі, за повідомленням Генпрокурора Рябошапки, розслідування припинене, адже Злочевський перебуває в розшуку.

Водночас нардеп Олександр Дубінський заявив, що Burisma була одним з елементів, що пов'язують багаторічні схеми з виведення коштів з українського бюджету на рахунки американських інвестиційних фондів.

Злочевського також підозрюють у заволодінні грошима на суму 800 млн грн, а також у відмиванні злочинних доходів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.69
Bitcoin
$84,159.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$43.82
Золото
$3,037.70
Ethereum
$1,967.87