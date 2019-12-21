Нардеп: Хантера Байдена взяли у правління Burisma через його батька

Волошин зазначив, що в США існує проблема елітарної корупції - корупції у високих колах. І Хантер Байден, ймовірно, був використаний як прикриття, яке він міг дати через впливовість його батька, вважає нардеп.

"Якщо людина - член правління Коза Ностри, йому самому не треба торгувати наркотиками і займатися рекетом, його взяли в правління для того, щоб він прикривав тих, хто там торгує наркотиками і займається рекетом. Тобто, пан Хантер Байден, який нічого не розуміє в газі, який не має освіти в сфері енергетики, раптом отримує 600 тисяч доларів на рік, напевно, не тому, що він на щось впливає, а тому що його батько впливає. І коли мені ліберальні журналісти, приводячи аргумент, що ж претензії юридичного характеру були до "Бурісми" ще до приходу Хантера Байдена, то я їм кажу: правильно, це означає, що він ефективно відпрацював як лобіст. Як тільки він туди прийшов - претензії зникли", - пояснив Волошин свою точку зору.

Народний депутат нагадав, що першочерговою у низці подій, пов'язаних з "Бурісмою", причетністю сім'ї Байденів і теперішнім імпічментом Трампа, була вимога з боку тодішнього віце-президента США Джо Байдена відсторонити від посади Генпрокурора України Віктора Шокіна для того, ймовірно, щоб зупинити розслідування щодо "Бурісми", у правління якої увійшов Байден-молодший.

"Є факт, що після того, як очевидно грубо втрутившись в політику суверенної держави, пан Байден (Джо Байден - ред.) домігся відставки пана Шокіна, розслідування щодо компанії "Бурісма", у правління якої входив його син (Хантер Байден - ред), було закрито.

Це привід для розслідування? Привід. А що просив Трамп? Він що, просив обвинувальний вирок?.. Є хороша карикатура: Трамп входить на кухню і вмикає світло, і таргани в образі демократів кричать, що він злочинець, тому що він включив світло. НЕ вони, які там щось на кухні робили... Якби демократи дійсно були за правду, то вони б сказали: "Давайте проведемо розслідування і доведемо, що Байден не винен, що Лещенко, Ситник, Трепак і Порошенко - не винуваті. Розслідуємо все і покажемо, як виявляється негідник Трамп", - вважає Волошин.

Він також нагадав, що інформація про Байдена і проблеми "Бурісми" були ще до того, як Джо Байден заявив про своє бажання балотуватися на посаду президента США.

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Нагадаємо, син колишнього віце-президента Байдена Хантер в 2014-2019 роках входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma, яка пов'язана з ексміністром екології Миколою Злочевським.

Байдена-старшого команда чинного президента США звинувачує у просуванні інтересів сина. Водночас, заявляється, що Хантер Байден не є фігурантом розслідувань, які так чи інакше стосуються компанії Burisma і Злочевського.

Нагадаємо, Генеральний прокурор розповів, що Злочевський фігурує у 13 кримінальних провадженнях. Вони будуть передані на розслідування до НАБУ, СБУ і ДБР.

Раніше в Генпрокуратурі повідомили про долю трьох кримінальних проваджень, які розслідувалися щодо Злочевського.

Перше провадження щодо ухилення від сплати податків було закрито після того, як компанія Burisma Злочевського оплатила 180 млн грн штрафу. Ще в одному провадженні, яке стосувалося відмивання коштів, розслідування було закрито після рішення Лондонського суду, в якому було визнано, що гроші Злочевський отримав на свій рахунок від продажу однієї з нафтобаз. ГПУ не змогла привести в Лондонському суді контраргументи, провадження врешті було закрито. Зараз кримінальне провадження перебуває у НАБУ.

Окрім того, ще з 2014 року тривало розслідування про розкрадання державних ресурсів. Злочевський, будучи міністром природних ресурсів, видавав ліцензії, на думку слідства, пов'язаних з ним фірмам, зокрема йдеться і про фірму Burisma. Але справа була закрита. Закрили цю справу детективи НАБУ, куди вона була передана Генпрокуратурою.

У ще одному провадженні наразі, за повідомленням Генпрокурора Рябошапки, розслідування припинене, адже Злочевський перебуває в розшуку.

Водночас нардеп Олександр Дубінський заявив, що Burisma була одним з елементів, що пов'язують багаторічні схеми з виведення коштів з українського бюджету на рахунки американських інвестиційних фондів.

Злочевського також підозрюють у заволодінні грошима на суму 800 млн грн, а також у відмиванні злочинних доходів.