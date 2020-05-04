Суд заочно арестовал Януковича по делу о узурпации власти
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктора Януковича, подозреваемого по делу об узурпации власти. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.
Так, суд заочно избрал меру пресечения Януковичу в виде содержания под стражей на два месяца.
Как сообщалось, адвокаты подали заявление в ГБР от имени Януковича о его личном участии в уголовном процессе.
Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене — 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.
Добавим, что Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене експрезидента Украины Виктора Януковича.