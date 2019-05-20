Суд взял и.о. главы Госслужбы занятости под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для задержанного на взятке и.о. председателя Государственной службы занятости, сообщает УНН.
В то же время суд установил возможность внесения залога в размере 20 млн грн.
Напомним, исполняющего обязанности председателя Государственной службы занятости вместе с соучастниками задержан во время передачи части неправомерной выгоды в сумме 480 тыс гривен. Общая сумма полученных средств составляет более 800 тыс. гривен.
По данным ГПУ, группа во главе с исполняющим обязанности председателя Госсзанятости была разоблачена при получении средств от директора частного предприятия за выполнение строительных работ в Житомирском центре занятости. Все фигуранты задержаны за процессуального руководства военной прокуратуры Центрального региона Украины и оперативного сопровождения Департамента защиты экономики Нацполиции следователями Киевского территориального управления ГБР.