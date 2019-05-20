Суд взяв в.о.голови Держслужби зайнятості під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для затриманого на хабарі в.о. голови Державної служби зайнятості, повідомляє УНН.
Водночас суд встановив можливість внесення застави у розмірі 20 млн грн.
Нагадаємо, виконувача обов’язків голови Державної служби зайнятості разом зі співучасниками затримано під час передачі частини неправомірної вигоди в сумі 480 тис гривень. Загальна сума отриманих коштів становить понад 800 тис. гривень.
За даними ГПУ, група на чолі з виконувачем обов’язків голови Держзайнятості була викрита під час одержання коштів від директора приватного підприємства за виконання будівельних робіт в Житомирському центрі зайнятості. Всі фігуранти затримані за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України та оперативного супроводу Департаменту захисту економіки Нацполіції слідчими Київського Територіального управління ДБР.