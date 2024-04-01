Суд в рф отказался освободить крымского политзаключенного Сулейманова, который нуждается в немедленной операции на сердце

Российский суд снова отказался освободить незаконно осужденного на 12 лет заключения крымского политзаключенного, гражданского журналиста Амета Сулейманова. Мужчина нуждается в немедленной замене сердечного клапана и имеет тяжелые болезни, с которыми его должны освободить от наказания. Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

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Он указал, что представитель медико-санитарной части фсвп рф считает "степень заболевания заключенного - недостаточно тяжелой". В то же время, по словам адвоката, состояние Амета Сулейманова - несовместимо с условиями содержания в тюрьме во владимире.

За год здоровье крымского татарина существенно ухудшилось. Его беспокоят постоянные одышка, боль в легких, высокое давление и отеки ног. Мужчина не получает необходимого лечения. Медикаментов, которые должны поддерживать состояние больного сердца, ему не назначают - заявил Лубинец.

Кроме того, по словам Омбудсмена, суд проигнорировал требование защитников предоставить результаты анализов, необходимые для установления достоверного диагноза. Независимые медучреждения рекомендуют сделать Амету Сулейманову срочную операцию, иначе его жизнь - под угрозой, подчеркнул Лубинец.

Он указал, что неоказание надлежащей медицинской помощи гражданам Украины, которых рф незаконно удерживает в тюрьмах, имеет системный характер, в соответствии с Женевской конвенцией приравнивается к пыткам и нарушает неотъемлемое право - на жизнь.

Омбудсман также сообщил, что в прошлом году в российских застенках умерли двое крымских политзаключенных - Джемиль Гафаров и Константин Ширинг. Они имели проблемы со здоровьем, однако помощи так и не получили.

Обращаюсь к мировому сообществу, международным правозащитным организациям применить все имеющиеся рычаги воздействия на рф и отреагировать на позорные факты нарушения прав граждан Украины и требовать освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан! - заявил Омбудсман.

По меньшей мере 36 незаконно осужденных крымских политзаключенных нуждаются в немедленной медпомощи - омбудсмен