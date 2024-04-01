Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Суд в рф отказался освободить крымского политзаключенного Сулейманова, который нуждается в немедленной операции на сердце
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУЭксклюзив
В Киеве на фоне сообщений о пыли из Сахары предупредили о загрязнении воздуха: выдали рекомендации
Котенко рассказал, как заполнить онлайн-анкету о пропавшем без вести лице - алгоритм действий
Правительство запретило выселять внутренних переселенцев из временного жилья
НБУ увеличил продажу доллара, чтобы поддержать курс гривны на фоне войны
В Кривом Роге прогремел взрыв - СМИ
В Киеве задержали коллаборанта, который поставлял оккупантам стройматериалы для оборонительных сооружений
Фирменные наволочки, тарелки в золотой оправе: журналистов попросили не разбирать на сувениры вещи с официального самолета Байдена
В Киеве уровень воды в Днепре опустился до своего минимума с начала весны - КГВА
Популярные
В Харькове россияне разрушили практически всю критическую энергетическую инфраструктуру - мэр
Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА
На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар
В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА
Сухая и теплая погода с южным ветром: синоптики дали прогноз на сегодня
Публикации
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Суд в рф отказался освободить крымского политзаключенного Сулейманова, который нуждается в немедленной операции на сердце
Российский суд отказывается освободить крымского политзаключенного Амета Сулейманова, который нуждается в срочной операции на сердце и которому отказывают в предоставлении адекватной медицинской помощи в нарушение Женевской конвенции.
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
В Украине действуют строгие правила для компаний по экспорту и импорту вооружений, которые требуют получения разрешения Государственной службы экспортного контроля, разрешений, проверок со стороны органов безопасности и соответствия таким критериям, как соблюдение требований экспортного контроля, производственные мощности и государственные интересы.
В Киеве на фоне сообщений о пыли из Сахары предупредили о загрязнении воздуха: выдали рекомендации
Высокий уровень загрязнения мелкой пылью наблюдается в Киеве, в связи с чем власти рекомендуют закрыть окна и избегать пребывания на открытом воздухе до улучшения качества воздуха.
Котенко рассказал, как заполнить онлайн-анкету о пропавшем без вести лице - алгоритм действий
Бывший Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести объясняет, как заполнить онлайн-форму об исчезновении человека на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины, который передает данные в Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Правительство запретило выселять внутренних переселенцев из временного жилья
Правительство запретило выселять внутренне перемещенных лиц из уязвимых категорий населения из временного жилья во время военного положения и в течение 6 месяцев после его завершения с целью предоставления дополнительных гарантий и усиления правовой и социальной защиты уязвимых категорий ВПЛ.
НБУ увеличил продажу доллара, чтобы поддержать курс гривны на фоне войны
Национальный банк Украины увеличил свои валютные интервенции на 16,7% в марте до 1,81 млрд долларов, чтобы поддержать обменный курс гривны и сохранить макрофинансовую стабильность во время войны.
В Кривом Роге прогремел взрыв - СМИ
Сообщается о взрыве в Кривом Роге после предупреждения ПС ВСУ о ракете в направлении города.
В Киеве задержали коллаборанта, который поставлял оккупантам стройматериалы для оборонительных сооружений
В Киеве задержали коллаборанта из Бердянска, который владел несколькими предприятиями, за поставки строительных материалов - песка, щебня и цемента - российским компаниям для строительства фортификационных сооружений и противотанковых "зубов дракона" во временно оккупированных южных регионах Украины.
Фирменные наволочки, тарелки в золотой оправе: журналистов попросили не разбирать на сувениры вещи с официального самолета Байдена
Журналистов попросили не брать сувениры, такие как фирменные наволочки, тарелки в золотой оправе и другие предметы из официального самолета Байдена Air Force One после того, как во время инвентаризации было обнаружено, что некоторые вещи исчезли из пресс-секции.
В Киеве уровень воды в Днепре опустился до своего минимума с начала весны - КГВА
Уровень воды в Днепре в Киеве достиг самой низкой отметки с начала весны - 492 см, опустившись на 40 см за сутки.