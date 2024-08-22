"Суд" в РФ над пленными из полка „Азов“ - фарс и юридически никчемный спектакль - Центр стратегических коммуникаций
Киев • УНН
Центр стратегических коммуникаций Украины осудил судебный процесс над 23 украинскими военнопленными в Ростове-на-Дону. Прокуратура РФ требует для них от 16 до 24 лет колонии, что расценивается как незаконное политическое преследование.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметил, что политическое судилище над украинскими военнопленными из полка «Азов» и гражданскими лицами - это фарс и юридически никчемный спектакль, передает УНН.
В ростове-на-дону продолжается политическое судилище над 23 украинскими военнопленными и гражданскими лицами. российская прокуратура требует для них «приговора» от 16 до 24 лет колонии. У россии отсутствуют законные юридические основания для судебного преследования 23 украинских пленников. Это дело политически мотивировано и незаконно
Отмечается, что на «скамье подсудимых» оказались защитники «Азовстали», которым рф гарантировала обмен, женщины, которые были на небоевых должностях, и даже гражданские лица, которые оставили военную службу до полномасштабного вторжения.
Также сообщается, что одного из «подсудимых» военнопленных, Александра Ищенко, до смерти замучили российские садисты.
Вбивство "азовця" Іщенка в російському полоні: медекспертиза не змогла встановити причину смерті21 августа 2024, 13:43 • 16657 просмотров
Позорное представление в Ростове-на-Дону направлено на удовлетворение извращенных ожиданий российской толпы. И уничтожает репутацию рф в мире. Мы обязательно вытащим из российской неволи наших людей. москва будет вынуждена их отдать, учитывая серьезное пополнение Силами обороны обменного фонда
Лубінець про обмін полоненими з курщини: відбуваються консультації21 августа 2024, 12:36 • 67547 просмотров