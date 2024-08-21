Лубинец об обмене пленными с курщиной: происходят консультации
Киев • УНН
Уполномоченный ВР по правам человека сообщил о консультациях по обмену военнопленными с рф с помощью партнеров. Украинские военные увеличивают обменный фонд во время операции в курской области.
Происходят консультации с помощью партнеров по проведению обмена военнопленными из россии. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец журналистам, передает УНН.
Украина всегда выступала и продолжает выступать с инициативами, которые могут вернуть граждан Украины из российского плена домой. Публично я заявлял, что да, после начала военной операции на территории курской области была проявлена инициатива с российской стороны. Пока это все, что я могу сказать вам. Когда придет время и физически граждане Украины из российского плена будут возвращены - вы об этом точно узнаете. От Украины делается все при помощи наших партнеров, это, кстати, один из вопросов который мы постоянно обсуждаем во время наших рабочих встреч
По его словам, сейчас процесс продолжается.
"Пока, по состоянию на сейчас процесс продолжается. Он продолжался до этого, продолжается и после начала курской операции. Это не переговоры, это консультации с помощью наших партнеров они происходят", - сказал Лубинец.
Дополнение
Лубинец сообщил, что рф инициировала разговор с Украиной по обмену пленных из курской области.
Ранее Омбудсмен заявлял, что украинские военные увеличивают обменный фонд во время операции в курской области рф. Это усиливает позиции Украины.