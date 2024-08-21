Лубинец об обмене пленными с курщиной: происходят консультации

Происходят консультации с помощью партнеров по проведению обмена военнопленными из россии. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец журналистам, передает УНН.

Украина всегда выступала и продолжает выступать с инициативами, которые могут вернуть граждан Украины из российского плена домой. Публично я заявлял, что да, после начала военной операции на территории курской области была проявлена инициатива с российской стороны. Пока это все, что я могу сказать вам. Когда придет время и физически граждане Украины из российского плена будут возвращены - вы об этом точно узнаете. От Украины делается все при помощи наших партнеров, это, кстати, один из вопросов который мы постоянно обсуждаем во время наших рабочих встреч - рассказал Лубинец.

По его словам, сейчас процесс продолжается.

"Пока, по состоянию на сейчас процесс продолжается. Он продолжался до этого, продолжается и после начала курской операции. Это не переговоры, это консультации с помощью наших партнеров они происходят", - сказал Лубинец.

Дополнение

Лубинец сообщил, что рф инициировала разговор с Украиной по обмену пленных из курской области.

Ранее Омбудсмен заявлял, что украинские военные увеличивают обменный фонд во время операции в курской области рф. Это усиливает позиции Украины.