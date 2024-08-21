Убийство «азовца» Ищенко в российском плену: медэкспертиза не смогла установить причину смерти

Медэкспертиза не смогла установить причину смерти защитника полка "Азов" Александра Ищенко, который умер в российском СИЗО, из-за "гнилостных изменений органов и тканей трупа". Об этом пишет российское издание "Медиазона", передает УНН.

Детали

Как сообщается, в медицинском свидетельстве о смерти 55-летнего Александра Ищенко из изолятора, которые получил суд, говорится о том, что "причина смерти не установлена из-за гнилостных изменений органов и тканей трупа".

В то же время 7 августа заместитель командира бригады Святослав Паламар рассказал, что боец бригады "Азов" Александр Ищенко умер в российском плену из-за тупой травмы грудной клетки.

Вскрытие было проведено уже в Украине, следует из документов - предположительно, когда родственникам передали тело убитого.

Напомним

31 июля стало известно, что в российском ростове-на-дону умер один из пленных украинских военнослужащих полка "Азов" Александр Ищенко. В тот день Ищенко не доставили из СИЗО на судебное заседание, а его адвокат сообщил суду, что военный умер.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, который пообщался с дочерью военного, мужчина умер еще за 9 дней до того.

В связи с этим Уполномоченный ВР по правам человека направил письма в Международный комитет Красного Креста, ООН и уполномоченной по правам человека в рф, чтобы узнать официальную причину смерти.