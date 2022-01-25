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Суд в оккупированном Крыму оставил в СИЗО Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых

Суд в оккупированном Крыму оставил в СИЗО Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых

Киев • УНН

 • 18370 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. "Верховный суд" оккупированного Крыма, подконтрольный России, отклонил апелляционную жалобу защиты на арест крымскотатарского политика и активиста Наримана Джеляла, крымскотатарских активистов Асана и Азиза Ахтемовых, арестованных по "делу о диверсии на газопроводе" в Крыму. Они останутся в СИЗО как минимум до 23 февраля. Об этом пишут Крым. Реалии со ссылкой на адвоката Николая Полозова, передает УНН.

Цитата

"Сегодня состоялось заседание по рассмотрению апелляционных жалоб стороны защиты на продление меры пресечения Нариману Джелялу, Асану и Азизу Ахтемовым. Мы просили избрать меру пресечения не связанную с содержанием в СИЗО, тем более что в Крыму есть примеры, когда людям, которые обвиняются в тяжких преступлениях, выбирают домашний арест. Суд жалобы отклонил, что мы однозначно считаем это давлением. Кроме того, стоит отметить, что заседание прошло в закрытом режиме, а сам суд был усилен спецназом ФСИН, что мы однозначно считаем давлением и попыткой закрыть рот", - рассказал Полозов.

Детали

Адвокат отмечал, что Наримана Джеляла держат "в жесточайшей изоляции от внешнего мира".

Азиз Ахтемов ранее сообщал, что ему не доставляют все письма. Также он жаловался на условия содержания в СИЗО.

В этом месяце супруги арестованных крымскотатарских активистов впервые за несколько месяцев смогли навестить своих мужей в СИЗО.

15 декабря 2021 адвокат Николай Полозов сообщил, что российские силовики завершили предварительное расследование по делу о "диверсию на газопроводе" в селе Перевальное, Нариману Джелял удобавили еще одно обвинение.

Что было раньше

3-4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали пять человек, в том числе крымскотатарского политика и активиста Наримана Джеляла.

6 сентября в Крыму арестовали четверых задержанных: братьев Азиза и Асана Ахтемовых, их отца Эскендера и еще одного сына Эскендера Арсена Ахтемова.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд арестовал крымскотатарского политика и активиста Наримана Джеляла на два месяца - до 4 ноября. Нариман Джелял отрицает все обвинения в свой адрес.

Главное управление разведки Минобороны Украины рассматривает обвинения ФСБ России как целенаправленную провокацию.

Нариману Джелялу грозит от 12 до 20 лет заключения. Российская власть обвиняет его в совершении диверсии в составе организованной группы по п. "а", ч. 2 ст. 281 УК России, а также по ч. 4 ст. 222.1 УК России - незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы.

Власти Украины связывают задержания и аресты крымскотатарских активистов с саммитом "Крымской платформы", который прошел 23 августа.

Омбудсман Украины Людмила Денисова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с новыми арестами, произошедшими в Крыму.

После информации об обысках и задержаниях 3-4 сентября у активистов в Крыму Прокуратура АРК и Севастополя сообщала об открытии уголовных производств.

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