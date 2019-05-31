Суд по делу уличенного на взятке судьи перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Назначенное на сегодня судебное заседание в уголовном производстве по обвинению судьи Барышевского райсуда Киевской области в просьбе и получении взятки в 2,5 тыс. долларов не произошло. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.
В Боровичском районном суде Черниговской области с участием прокуроров САП продолжается исследование письменных доказательств, заявленных стороной обвинения в уголовном производстве по обвинению судьи Барышевского райсуда Киевской области в просьбе и получении взятки в сумме 2,5 тыс. долларов за принятие решений по гражданским делам в интересах третьих лиц. То есть в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины.
Так, 30 мая 2019 года, судом исследована часть доказательств, а именно часть документов, протоколов и другие материалы уголовного производства.
"Вместе с тем, заседание, которое было запланировано на 31 мая 2019 года, не состоялось в связи с болезнью одного из защитников обвиняемого и неявкой другого", - сообщили в САП.
Следующее заседание назначили на 5 июня.
Напомним, НАБУ завершило досудебное следствие в отношении председателя Барышевского районного суда Киевской области Александра Лисюка.
27 сентября 2017 года детективы НАБУ совместно с сотрудниками ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области разоблачили подозреваемого во время получения 2,5 тысяч долларов США. В обмен на денежное вознаграждение судья должен принять решение по гражданскому делу об обеспечении иска.
В тот же день ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины.