Суд у справі викритого на хабарі судді перенесли

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Призначене на сьогодні судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням судді Баришівського райсуду Київської області у проханні та одержанні хабара у 2,5 тис. доларів не відбулося. Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.

У Бобровицькому районному суді Чернігівської області за участі прокурорів САП продовжується дослідження письмових доказів, заявлених стороною обвинувачення, у кримінальному провадженні за обвинуваченням судді Баришівського райсуду Київської області у проханні та одержанні хабара у сумі 2,5 тис. доларів за ухвалення рішень у цивільних справах в інтересах третіх осіб. Тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.

Так, 30 травня 2019 року, судом досліджено частину доказів, а саме частину документів, протоколів та інші матеріали кримінального провадження.

"Натомість, засідання, яке було заплановане на 31 травня 2019 року, не відбулось у зв’язку із хворобою одного із захисників обвинуваченого та неявкою іншого", - повідомили у САП.

Наступне засідання призначили на 5 червня.

Нагадаємо, НАБУ завершило досудове слідство стосовно голови Баришівського районного суду Київської області Олександра Лисюка.

27 вересня 2017 року детективи НАБУ спільно зі співробітниками ГУ СБ України у м. Києві та Київській області викрили підозрюваного під час одержання 2,5 тисяч доларів США. В обмін за грошову винагороду суддя мав ухвалити рішення у цивільній справі про забезпечення позову.

Того ж дня йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.

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