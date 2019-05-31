Суд у справі викритого на хабарі судді перенесли

КИЇВ. 31 травня. УНН. Призначене на сьогодні судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням судді Баришівського райсуду Київської області у проханні та одержанні хабара у 2,5 тис. доларів не відбулося. Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.