Суд в Нидерландах возвращается к делу MH17: будет определяться с "инспекцией"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В окружном суде Гааги в Нидерландах в пятницу, 21 мая, продолжатся слушания по делу о сбитии малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года, передает УНН.
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"Слушания продолжатся в пятницу, 21 мая 2021 года, в 10:00 (11:00 по Киеву - ред.)", - сообщили в суде после предыдущего заседания.
Детали
Суд должен определиться с порядком "инспекции" места реконструкции частей сбитого самолета на авиабазе Гильзе-Риен, которая состоится 26 мая 2021 года.
Отметим, что в пресс-службе суда еще в начале мая началась аккредитация журналистов на соответствующее мероприятие.
Сегодня о нем известно, в частности, что только ограниченное количество лиц сможет посетить эту "инспекцию" - мероприятие будет разрешено посетить не более 15 представителям прессы.
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Также, сообщили в суде, "инспекцияЦ не будет открытой для общественности. Однако суд обеспечит прямую трансляцию. Начаться процедура должна в 11:00 по Киеву, завершение планируется в 16:00.
Что было ранее
На предыдущем заседании 22 апреля судья Хендрик Стейнхаус подтвердил, что слушание дела по сути стартует 7 июня, и рассказал, какие темы будут нарушаться.
Контекст
17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.
В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.
Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17. Подозреваемые - трое граждан России и один - Украины - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.