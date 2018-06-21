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Суд в Крыму оставил под арестом фигурантов "дела Веджие Кашка"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Подконтрольный России Верховный суд Крыма 21 июня отклонил апелляции защиты на продление срока содержания в СИЗО фигурантов “дела Веджие Кашка” Бекира Дегерменджы, Асана Чапуха, Казим Аметова и Руслана Трубача. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

Таким образом, подсудимые останутся в следственном изоляторе до 15 июля.

“Обвинение утверждало, что Дегерменджы, Чапух, Аметов и Трубач „могут скрыться на территории Украины, повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства“. Защита отметила, что суд проигнорировал положительные характеристики фигурантов дела, состояние их здоровья, возраст и устойчивые социальные связи”, — указано в сообщении.

“У меня целый букет хронических заболеваний: ишемическая болезнь сердца и астма. У меня был медицинский осмотр, который подтвердил, что мне нельзя находиться в СИЗО. Я инвалид третьей группы ”, - заявил Дегерменджы в суде.

“Шесть месяцев нахожусь в больнице СИЗО. У меня был микроинсульт, осложнения до сих пор не прошли. Плохо стою на ногах, речь невнятная”, — рассказал на заседании Чалух.

Защита просила изменить меру пресечения на любой другой, не связанный с лишением свободы.

“Я прятаться никуда не хочу и не буду, повлиять на свидетелей я не могу, поскольку ни одного из них не знаю. Следствие за шесть месяцев никаких мер со мной не проводило. Каждый раз прихожу на заседание с какой-то надеждой, что этот судья все-таки разберется. Но пока без изменений. Я не бегу от ответственности, я хочу дома поправить свое здоровье, чтобы нормально защищать себя. В условиях СИЗО это не реально”, — добавил Дегерменджы.

Как сообщал УНН, СБУ задержала коллаборанта, который способствовал аннексии Крыма.

Украинские Национальные Новости

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