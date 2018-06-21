СБУ затримала колаборанта, який сприяв анексії Криму

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали екс-заступника очільника Оленівської сільської ради Криму, який сприяв анексії півострова. Про це повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.

"Співробітники Служби безпеки України виявили колишнього заступника голови Оленівської сільської ради АР Крим, який перейшов на бік окупантів, сприяв представникам РФ у проведенні незаконних референдумів та брав участь у незаконних виборах на тимчасово окупованій території півострова", - йдеться в повідомленні.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 КК України, оперативники СБУ встановили, що зловмисник після невдалої політичної та бізнесової кар'єри при окупаційній владі Криму вирішив переїхати на материкову частину України. З'ясувалося, що екс-заступник голови сільради "осів" у Київській області, де намагався вести власний бізнес.

"Співробітники Департаменту захисту національної державності спільно зі слідчими ГУ СБУ в АР Крим провели санкціоновані обшуки за місцем проживання та фактичного перебування зловмисника. Під час них правоохоронці вилучили розписки про отримання зловмисником грошей для організації та забезпечення належного проведення так званого "референдуму про статус Криму", рішення незаконного "муниципального образования "Оленевский сельский совет" Черноморского района Республики Крым" про ліквідацію виконавчого комітету Оленівської сільської ради та призначення затриманого головою ліквідаційної комісії, рішення так званої "територіальної виборчої комісії Чорноморського району Республіки Крим" про реєстрацію кандидата в депутати "сільської ради Оленівського сільського поселення Чорноморського району Республіки Крим", ноутбук та флешнакопичувач з документами, які підтверджують співпрацю затриманого з окупаційною владою. Колаборант також зберігав партійний квиток політичної партії "Русское единство", - зазначили у спецслужбі.

Наразі проводяться подальші процесуальні дії. Вирішується питання щодо оголошення колишньому заступнику сільського голови про підозру в скоєнні відповідних злочинів. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, співорганізаторці так званого "референдуму" в Луганській області повідомили про підозру.

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