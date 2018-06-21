Суд у Криму залишив під арештом фігурантів "справи Веджіє Кашка"

Таким чином, підсудні залишаться у слідчому ізоляторі до 15 липня.

“Обвинувачення стверджувало, що Дегерменджи, Чапух, Аметов і Трубач „можуть сховатися на території України, вплинути на свідків, знищити докази“. Захист зазначив, що суд проігнорував позитивні характеристики фігурантів справи, стан їхнього здоров’я, вік і стійкі соціальні зв’язки”, — вказано у повідомленні.

“У мене цілий букет хронічних захворювань: ішемічна хвороба серця й астма. У мене був медичний огляд, який підтвердив, що мені не можна перебувати в СІЗО. Я інвалід третьої групи”, — заявив Дегерменджи в суді.

“Шість місяців перебуваю в лікарні СІЗО. У мене був мікроінсульт, ускладнення досі не пройшли. Погано стою на ногах, мова невиразна”, — розповів на засіданні Чалух.

Захист просив змінити запобіжний захід на будь-який інший, не пов’язаний з позбавленням волі.

“Я ховатися нікуди не хочу і не буду, вплинути на свідків я не можу, оскільки жодного з них не знаю. Слідство за шість місяців ніяких заходів зі мною не проводило. Кожного разу приходжу на засідання з якоюсь надією, що цей суддя все-таки розбереться. Але поки без змін. Я не тікаю від відповідальності, я хочу вдома поправити своє здоров’я, щоб нормально захищати себе. В умовах СІЗО це не реально”, — додав Дегерменджи.

Як повідомляв УНН, СБУ затримала колаборанта, який сприяв анексії Криму.