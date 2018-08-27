Суд сегодня определится относительно изменения меры пресечения Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева в понедельник планирует рассмотреть ходатайство защиты об изменении меры пресечения народному депутату Украины Надежде Савченко, передает УНН.
Так, в суд было подано ходатайство об изменении меры пресечения Надежды Савченко.
"Рассмотрение указанного ходатайства назначено на 27 августа 2018 года в 10:30", - отметили в суде.
Напомним, 13 июля Шевченковский районный суд Киева продлил для Надежды Савченко срок содержания под стражей без возможности внесения залога на два месяца - до 10 сентября включительно. Апелляционный суд оставил в силе это решение.
Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следователем ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.
По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.
Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
В конце июля 2018 года ГПУ завершила следствие по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Генпрокурор заявил, что во время следствия по делу Рубана и Савченко собраны все необходимые доказательства, подтверждающие первоначальную версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы.