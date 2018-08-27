Суд сьогодні визначиться щодо зміни запобіжного заходу Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва у понеділок планує розглянути клопотання захисту про зміну запобіжного заходу народному депутатові України Надії Савченко, передає УНН.
Так, до суду було подано клопотання про зміну запобіжного заходу Надії Савченко.
"Розгляд зазначеного клопотання призначено на 27 серпня 2018 року о 10:30", - зазначили у суді.
Нагадаємо, 13 липня Шевченківський районний суд Києва продовжив для Надії Савченко термін тримання під вартою без можливості внесення застави на два місяці - до 10 вересня включно. Апеляційний суд залишив у силі це рішення.
Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.
За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.
Генпрокурор Юрій Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Наприкінці липня 2018 року ГПУ завершила слідство у справі народного депутата України Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Генпрокурор заявив, що під час слідства у справі Рубана і Савченко зібрано всі необхідні докази, які підтверджують первинну версію про підготовку масштабного теракту в центрі української столиці.