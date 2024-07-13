Адвокаты актера Алека Болдуина подали ходатайство о закрытии дела в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Аргументировали это тем, что государственные следователи не информировали их о том, что один человек предоставил следствию ящик с боеприпасами, которые могут быть связаны с делом. Пишет УНН со ссылкой на CNN.

Судья Мэри Марлоу Соммер заслушала несколько часов показаний, после чего приняла решение в пользу защиты и закрыла дело против Алека Болдуина с предубеждением, исключающим возможность его повторного открытия.

"Нарушение государством открытия привело к ненужной, неизлечимой задержке в суде присяжных. Увольнение с предвзятым отношением является оправданным для обеспечения целостности судебной системы и эффективного осуществления правосудия. Ваше ходатайство об увольнении с предубеждением удовлетворено", - сказала судья.

Это решение было принято после напряженного слушания в пятницу, которое произошло через несколько дней после начала судебного процесса по обвинению Болдуина в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс, которая погибла 21 октября 2021 года во время съемок вестерна "Ржавчина" в Нью-Мексико. Болдуин, который не признал своей вины, мог получить до 18 месяцев тюрьмы. Когда решение было объявлено, Болдуин, тронутый, обнял свою жену Гиларию.

Напомним

Актер Алек Болдуин не признал себя виновным в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок вестерна "Ржавчина" в октябре 2021 года.