Суд рассмотрит иск охотников об исключении лося из Красной книги
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Кассационный административный суд рассмотрит иск охотников к министру экологии об отмене приказа о внесении лося в Красную книгу. Об этом журналисту УНН сообщила представитель пресс-службы Верховного суда Галина Гаевская.
"Завтра, 2 октября, в 10:00, суд рассмотрит иск охотников к министру экологии об отмене приказа о внесении лося в Красную книгу", - сказала Гаевская.
Напомним, ранее общество с ограниченной ответственностью "Метос" отозвало свой иск к министру экологии об отмене приказа о внесении лосей в Красную книгу Украины.
Как сообщал УНН, Министерство юстиции Украины в январе 2018 года зарегистрировало приказ Минприроды о внесении лося европейского в Красную книгу Украины.