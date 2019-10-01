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Суд рассмотрит иск охотников об исключении лося из Красной книги

Киев • УНН

 • 11162 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Кассационный административный суд рассмотрит иск охотников к министру экологии об отмене приказа о внесении лося в Красную книгу. Об этом журналисту УНН сообщила представитель пресс-службы Верховного суда Галина Гаевская.

Суд рассмотрит иск охотников об исключении лося из Красной книги

"Завтра, 2 октября, в 10:00, суд рассмотрит иск охотников к министру экологии об отмене приказа о внесении лося в Красную книгу", - сказала Гаевская.

Напомним, ранее общество с ограниченной ответственностью "Метос" отозвало свой иск к министру экологии об отмене приказа о внесении лосей в Красную книгу Украины.

Как сообщал УНН, Министерство юстиции Украины в январе 2018 года зарегистрировало приказ Минприроды о внесении лося европейского в Красную книгу Украины.

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