Суд розгляне позов мисливців про виключення лося із Червоної книги
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Касаційний адміністративний суд розгляне позов мисливців до міністра екології про скасування наказу про внесення лося в Червону книгу. Про це журналісту УНН повідомила представник пресслужби Верховного суду Галина Гаєвська.
"Завтра, 2 жовтня, о 10:00, суд розгляне позов мисливців до міністра екології про скасування наказу про внесення лося в Червону книгу", - сказала Гаєвська.
Нагадаємо, раніше товариство з обмеженою відповідальністю “Метос” відкликало свій позов до міністра екології про скасування наказу щодо внесення лосів до Червоної книги України.
Як повідомляв УНН, Міністерство юстиції України у січні 2018 року зареєструвало наказ Мінприроди про внесення лося європейського до Червоної книги України.