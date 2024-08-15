Суд рф арестовал имущество немецкой компании Linde

Арбитражный суд санкт-петербурга и ленинградской области по иску "русхимальянса" наложил арест на имущество, средства, ценные бумаги и права требования дочерней компании немецкой Linde - Linde Russia UK Limited. Об этом сообщает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в марте "русхимальянс" подал иск к Linde, требуя взыскать задолженность в размере более 746 миллионов евро и 30,71 миллиарда рублей.

"русхимальянс" в своем иске обосновал необходимость принятия обеспечительных мер тем, что исполнение будущего решения суда за счет имущества группы компаний Linde в "недружественных странах" невозможно из-за ср россии.

Летом 2021 года "русхимальянс" подписал с Linde и контракт на проектирование и строительство завода по переработке и сжижению природного газа в Усть-Луге. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Linde объявила, что компания "прекратила развитие новых проектов в россии".

Позже Linde сообщила заказчику об остановке работ в связи с санкциями Евросоюза, которые запретили поставки в рф товаров двойного назначения.

Справочно

Linde - глобальная химическая компания, основанная Германии. Это крупнейшая в мире компания по операциям с промышленными газами. Ее клиенты - нефтеперерабатывающие компании, сталелитейная, аэрокосмическая и пищевая индустрия и многие другие отрасли промышленности, которым Linde поставляет кислород, водород, гелий, аргон и ацетилен. Компания также производит газы для использования в медицине и занимается инженерией и строительством промышленных объектов.

Замороженные активы российского Центробанка: СМИ стали известны дальнейшие шаги ЕС