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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Суд рф арестовал имущество немецкой компании Linde

Суд рф арестовал имущество немецкой компании Linde

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 01:17  •  1745 просмотра

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Арбитражный суд санкт-петербурга наложил арест на имущество дочерней компании немецкой Linde по иску "русхимальянса". Истец требует взыскать задолженность в размере более 746 млн евро и 30,71 млрд рублей.

Арбитражный суд санкт-петербурга и ленинградской области по иску "русхимальянса" наложил арест на имущество, средства, ценные бумаги и права требования дочерней компании немецкой Linde - Linde Russia UK Limited. Об этом сообщает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в марте "русхимальянс" подал иск к Linde, требуя взыскать задолженность в размере более 746 миллионов евро и 30,71 миллиарда рублей.

"русхимальянс" в своем иске обосновал необходимость принятия обеспечительных мер тем, что исполнение будущего решения суда за счет имущества группы компаний Linde в "недружественных странах" невозможно из-за ср россии.

Летом 2021 года "русхимальянс" подписал с Linde и контракт на проектирование и строительство завода по переработке и сжижению природного газа в Усть-Луге. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Linde объявила, что компания "прекратила развитие новых проектов в россии".

Позже Linde сообщила заказчику об остановке работ в связи с санкциями Евросоюза, которые запретили поставки в рф товаров двойного назначения.

Справочно

Linde - глобальная химическая компания, основанная Германии. Это крупнейшая в мире компания по операциям с промышленными газами. Ее клиенты - нефтеперерабатывающие компании, сталелитейная, аэрокосмическая и пищевая индустрия и многие другие отрасли промышленности, которым Linde поставляет кислород, водород, гелий, аргон и ацетилен. Компания также производит газы для использования в медицине и занимается инженерией и строительством промышленных объектов.

Замороженные активы российского Центробанка: СМИ стали известны дальнейшие шаги ЕС13 августа 2024, 19:12 • 102204 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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