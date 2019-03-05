Суд назначил первое заседание по делу ДТП с автобусом "Дизель шоу"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Киево-Святошинский районный суд Киевской области назначил первое судебное заседание по делу о ДТП, в котором погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, на 21 марта. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская-Ковбасюк.
"Судебное заседание будет 21 апреля в Киево-Святошинском районном суде в 9:00", - отметила Гайовская.
Напомним, 20 октября, актриса шоу Марина Поплавская погибла в аварии по дороге из Львова в Киев, еще двух актеров госпитализировали "без угроз для жизни".
Следствие рассматривало версию, что водитель автобуса "Неоплан", в котором ехали артисты "Дизель шоу", не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем. По данным полиции, ДТП произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила.
Водитель рассказал, что в момент столкновения с грузовиком отвлекся на Марину Поплавскую, которая сидела рядом с ним.
Как сообщал УНН, полиция завершила расследование по делу "Дизель шоу".
Водителя автобуса, в котором погибла актриса Марина Поплавская, отправили под домашний арест.