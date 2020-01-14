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Суд начал первое заседание по делу экс-беркутовцев после обмена

Суд начал первое заседание по делу экс-беркутовцев после обмена

Киев  •  УНН

 • 16745 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Святошинский районный суд города Киева начал первое после обмена удерживаемых лиц судебное заседание по рассмотрению уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, сообщает УНН.

"Святошинский районный суд города Киева объявляет продленным судебное заседание в уголовном производстве..." - заявил председательствующий судья Сергей Дячук.

На вопрос судьи относительно явки участников, секретарь судебного заседания заявил о присутствии ряда прокуроров, адвокатов и потерпевших. "Обвиняемые не явились", - отметил секретарь судебного заседания.

"Суд, это безусловно, констатирует, что в данное судебное заседание не явились 5 обвиняемых... Суд лишь сообщает, что из СМИ суду стало известно, что постановлением Киевского апелляционного суда от 28 декабря 2019 года, по результатам рассмотрения апелляционных жалоб обвиняемых, последним изменено... меры пресечения - Зинченко, Аброськин, Янишевский - каждому отдельно - с содержания под стражей на личное обязательство, а Маринченко и Тамтуре - с домашнего ареста на личное обязательство. Все указанные обвиняемые 29 декабря 2019 года были доставлены под контролем государства на линию разграничения,.. где на выполнение межгосударственных договоренностей стали участниками обмена удерживаемых лиц. Суд подчеркивает по этому поводу,.. что это суду известно исключены из СМИ. Суд констатирует, что никакой официальной информации по этому поводу как перед, во время, так и после, так и по состоянию на сегодня, Святошинский районный суд, по крайней мере до захода в данное помещение, не получал", - указал на это судья.

Напомним, 29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц из ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. На обмен были заявлены и экс-беркутовцы. Суд отпустил их из-под стражи перед обменом. Участник переговоров в ТКГ от Украины Валерия Лутковская заявила, что выдача экс-беркутовцев была условием Москвы.

Пять бывших беркутовцев - Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура, Александр Маринченко и Олег Янишевский - обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.

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