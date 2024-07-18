Киевский апелляционный суд отказался отменить арест на документы, изъятые во время обыска в банке "Пивденный" в рамках уголовного производства по противоправному выводу активов терминала "Олимпекс", принадлежавших компаниям одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко, пишет УНН.

"Досудебным расследованием установлено, что 13 февраля 2023 года по предварительному сговору должностными лицами и бенефициарными владельцами ООО "Санолта Корм", ПАО "Акционерный Банк "Пивденный" и ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" с несоблюдением определенного ЗУ "Об ипотеке" срока на выполнение нарушенного обязательства осуществлен противоправный вывод активов из собственности ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" перед началом процедуры банкротства общества, а именно по явно заниженной цене, незаконно отчужден зерновой терминал (ПЗТ) с объемом единовременного хранения до 190 тыс. тонн...", - говорится в определении суда.

В сентябре прошлого года правоохранители провели обыск в банке "Пивденный" в Одессе, во время которого изъяли ряд документов. В частности, были изъяты соглашения о кредитовании с компаниями, входящими в агрохолдинг Грозы и Науменко GNT Group - ООО "Ферко", ООО "Вторметэкспорт", ООО "Металзюкрейн Корп Лтд" и ООО "Олимпекс Купе Интернешнл". Также следователи изъяли договор купли-продажи активов зернового терминала между банком и ООО "Санолта Корм", акты приема-передачи активов и другие документы.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда решила, что изъятое имущество было арестовано судом первой инстанции обоснованно, и отказала банку "Пивденный" в отмене ареста.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что банк "Пивденный", вероятно, помог одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко незаконно переоформить половину зернового терминала "Олимпекс" в 2023 году на подконтрольную им компанию.

В ноябре 2019 года агрохолдинг Грозы и Науменко GNT Group взял 75 млн долларов кредита у американского инвестиционного фонда на развитие терминала "Олимпекс". В качестве залога по кредиту бизнесмены передали фонду половину зернового терминала. Погасить заем они должны были до 5 декабря 2021 года. При этом все действия с залоговым имуществом Гроза и Науменко должны были согласовывать с кредитором.

Гроза и Науменко взяли кредит еще и в украинском банке и таким образом пытались обезопасить свое имущество от претензий американского кредитора. При этом американский фонд они решили в известность не ставить. В 2020 году с помощью, в частности, ООО "Ферко" и ООО "Вторметэкспорт", которые входят в состав агрохолдинга GNT Group Грозы и Науменко, они получили 17,5 млн долларов кредита в банке "Пивденный". Залогом по займу стали те самые полтерминала, права на которые уже были у американцев.

Согласно законодательству, перед тем, как выдавать кредит, "Пивденный" должен был проверить права на имущество, которое передавалось в залог. Ведь несколько раз закладывать имущество запрещено.

В начале 2023 года банк "Пивденный" начал срочно требовать возврата кредита, срок которого должен был закончиться 31 июля 2024 года. Компании Грозы и Науменко получили требование украинского банка вернуть долг в январе 2023 года и имели 30 дней на его выполнение. Но "Пивденный", не дожидаясь окончания этого срока, что является нарушением закона "Об ипотеке", начал процедуру взыскания.

В этот момент уже было решение суда, которое запрещало отчуждение имущества терминала. Кроме того, все имущество терминала находилось под арестом в рамках уголовного дела против Грозы и Науменко. Но это не помешало частному нотариусу Дмитровой Т. перерегистрировать право собственности на имущество.

"Пивденный" продал половину "Олимпекса" всего лишь за 4,3 млн долларов компании "Санолта Корм" (группа Sunolta).

После этого имущество перепродали еще раз компании "Аттолло Гранум", которая также входит в группу Sunolta и была специально создана за несколько недель до сделки.

"Аттолло Гранум", со своей стороны, передала полтерминала в залог под 130,8 тысячи долларов ипотеки ООО "Озирки", которое, по данным СМИ, также контролируют Гроза и Науменко.

Таким образом имущество "Олимпекса" оказалось заложенным трижды, а Гроза и Науменко сохранили над ним контроль.