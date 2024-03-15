Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Суд отказал Трампу в закрытии дела о ненадлежащем хранении секретных документов
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Макрон: Европа должна быть готова к войне, если она хочет мира
Результат войны в Украине будет весной - Боррель
В Винницкой области из-за попадания "шахеда" один человек погиб
На Сумщине 5 человек ранены из-за обстрелов россиян
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В Хмельницкой области раздаются звуки взрывов
С каждым днем мы накапливаем все больше дальнобойной силы - Зеленский
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Суд отказал Трампу в закрытии дела о ненадлежащем хранении секретных документов
Федеральный судья Эйлин Кэннон отклонила ходатайство Дональда Трампа о закрытии дела о ненадлежащем хранении секретных документов, изъятых из его имения в Мар-а-Лаго.
Rheinmetall построит в Украине как минимум четыре завода
Немецкий оборонный гигант Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре завода по производству оружия для изготовления снарядов, военной техники, пороха и зенитного оружия.
Макрон: Европа должна быть готова к войне, если она хочет мира
Макрон заявил, что Европа должна готовиться к войне, если хочет мира, поскольку победа России в Украине снизит доверие к Европе до нуля, а война может распространиться по всей Европе, что возложит ответственность на Россию.
Результат войны в Украине будет весной - Боррель
Исход войны России против Украины решится весной-летом этого года, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который призвал к постоянной помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами.
В Винницкой области из-за попадания "шахеда" один человек погиб
Один человек погиб и еще четверо получили ранения в Винницкой области в результате удара беспилотника по жилому дому.
На Сумщине 5 человек ранены из-за обстрелов россиян
5 человек получили ранения в Сумской области в результате интенсивных российских обстрелов нескольких населенных пунктов.
Директор Киевского метро Брагинский будет отстранен от работы - Кличко
Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора Киевского метрополитена после того, как расследование выявило хищения и незадекларированные активы его семьи.
В Хмельницкой области раздаются звуки взрывов
В Хмельницкой области, Украина, сообщалось о взрывах в условиях воздушной тревоги и подозрения на движение беспилотников "Шахид" в направлении Староконстантинова.
С каждым днем мы накапливаем все больше дальнобойной силы - Зеленский
По словам Президента Владимира Зеленского, Украина ежедневно накапливает все больше сил дальнего действия.
В Винницкой области "шахед" попал в жилой дом, есть раненые
Вражеский БПЛА попал в жилой дом в Винницкой области, в результате чего пострадали 3 человека, которых госпитализировали.