Суд отказал Трампу в закрытии дела о ненадлежащем хранении секретных документов

Федеральная судья Эйлин Кэннон отказала адвокатам Дональда Трампа в ходатайстве о прекращении дела о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Постановление об отказе в ходатайстве <...> на основании неконституционной неясности говорится в документе.

Контекст

ФБР во время обыска в августе 2022 года в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа. На 17 из них стоял гриф "совершенно секретно".

13 июня суд в Майами обвинил экс-президента по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Трампу грозит до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Однако, несмотря на судебное преследование, он сможет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Сам бывший глава Белого дома утверждает, что не успел вернуть секретные документы из-за спешки и сильной загруженности.

Трамп дважды за 24 часа не признал себя виновным и выдвинул новые обвинения по делу о секретных документах