Суд оставил в силе меру пресечения экс-главе Госспецсвязи Щиголю

Апелляционная палата высшего антикоррупционного суда оставила в силе содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 25 млн грн бывшему главе Госспецсвязи Юрию Щиголю, которого подозревают в завладении 62 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ссылкой на САП.

22 декабря 2023 года года Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты и оставила без изменений постановление ВАКС от 23.11.2023 о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 млн грн залога бывшему Председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), который совместно с другими лицами подозревается в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн во время закупки Государственной службой средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных - говорится в сообщении.

В САП отмечают, что несмотря на то, что залог в размере 25 млн гривен внесен, на лицо сейчас возложены соответствующие процессуальные обязанности.

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САП и НАБУ сообщили о подозрении главе Госспецсвязи, его заместителю и другим в завладении более 62 млн грн.

Кабмин в тот же уволил руководство Госспецсвязи - главу ведомства Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору.

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога объемом 25 млн грн экс-главу Госспецсвязи Юрия Щиголя, которого подозревают в деле о завладении 62 млн грн. Впоследствии за экс-главу Госспецсвязи Щиголя внесли залог, и он вышел из-под стражи.

ВАКС разрешил спецрасследование по делу в отношении экс-директора "Укрспецэкспорта" Павла Букина и сына экс-чиновника СНБО Игоря Гладковского