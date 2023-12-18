ВАКС разрешил спецрасследование по делу в отношении экс-директора "Укрспецэкспорта" Павла Букина и сына экс-чиновника СНБО Игоря Гладковского
Киев • УНН
ВАКС начал специальное досудебное расследование в отношении бывшего директора "Укрспецэкспорта" и сына экс-чиновника СНБО по факту нанесения ущерба на сумму почти 13 миллионов гривен.
ВАКС разрешил спецрасследование в отношении бывшего директора ГК "Укрспецэкспорт" и сына экс-чиновника СНБО. Как стало известно УНН из собственных источников, речь об экс-гендиректоре государственного концерна Укроборонпром и дочернего предприятия Укрспецэкспорт Павла Букина и Гладковского-младшего. Соответствующее решение следственный судья ВАКС вынес еще 14 декабря, однако стало известно об этом только сегодня, передает УНН.
14 декабря 2023 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего генерального директора ГК "Укрспецэкспорт" и лица, близкий родственник которого занимал должность в Совете национальной безопасности и обороны Украины, преступные действия которых нанесли ГК "Укрспецэкспорт" (входящий в сферу управления государственного концерна "Укроборонпром") убытков на почти 13 млн грн.
Детали
По данным прокуроров САП это судебное решение дает возможность завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые объявлены в международный розыск, и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу.
В САП добавили, что действия бывшего генерального генерального директора ГК "Укрспецэкспорт" квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Действия другого фигуранта квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины - организация вышеуказанного злоупотребления.
Напомним,
6 октября гендиректору одного из предприятий концерна "Укроборонпром" Павлу Букину и сыну экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорю сообщили о подозрении в организации и совершении злоупотребления служебным положением, повлекшем ущерб государству на сумму почти 13 млн грн.
ВАКС разрешил спецрасследование по делу в отношении экс-директора "Укрспецэкспорта" Павла Букина и сына экс-чиновника СНБО Игоря Гладковского
ВАКС начал специальное досудебное расследование в отношении бывшего директора "Укрспецэкспорта" и сына экс-чиновника СНБО по факту нанесения ущерба на сумму почти 13 миллионов гривен.
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