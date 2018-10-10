Суд оштрафовал Житомирский бронетанковый завод на 1,2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Решением суда по иску военной прокуратуры Центрального региона Украины Министерство обороны Украины получило денежную компенсацию на сумму 1,2 миллиона гривен с ГП “Житомирский бронетанковый завод” за невыполнение государственного контракта. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.
“11 июля 2018 года Хозяйственный суд г. Киева по иску военной прокуратуры Центрального региона обязал ГП „Житомирский бронетанковый завод“ выплатить в пользу Минобороны пеню в размере 578 тысяч 755, 19 грн и штраф — 652 тысячи 587, 32 грн”, - говорится в сообщении.
В марте 2018 года военная прокуратура Центрального региона Украины обратилась в Хозяйственный суд г.Киева с исковым заявлением в интересах государства в лице Министерства обороны Украины к ГП “Житомирский бронетанковый завод”. Суть иска — взыскание с последнего штрафных санкций за ненадлежащее исполнение государственного контракта.
Установлено, что указанный субъект хозяйствования не осуществил поставку военной техники, определенной условиями контракта, нарушив договорные обязательства перед МОУ. В связи с этим заказчик не получил эту военную технику в определенные условиями сроки и в соответствующем количестве, а следовательно — и не отправил ее в подразделения ВС Украины.
В настоящее время указанные средства перечислены на счета Министерства обороны Украины.
Напомним, в июне текущего года СБУ провела обыски на Житомирском бронетанковом заводе.