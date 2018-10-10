Суд оштрафував Житомирський бронетанковий завод на 1,2 млн грн

“11 липня 2018 року Господарський суд. м.Києва за позовом військової прокуратури Центрального регіону зобов’язав ДП „Житомирський бронетанковий завод“ сплатити на користь Міноборони пеню у розмірі 578 тисяч 755, 19 грн та штраф — 652 тисячі 587, 32 грн”, — йдеться у повідомленні.

У березні 2018 року військова прокуратура Центрального регіону України звернулася до господарського суду м. Києва з позовною заявою в інтересах держави в особі Міністерства оборони України до ДП “Житомирський бронетанковий завод”. Суть позову — стягнення з останнього штрафних санкцій за неналежне виконання державного контракту.



Установлено, що вказаний суб’єкт господарювання не здійснив поставку військової техніки, визначеної умовами контракту, порушивши договірні зобов’язання перед МОУ. У зв’язку з цим замовником не було отримано цю військову техніку у визначені умовами терміни та у відповідній кількості, а отже — і не відправлено її до підрозділів ЗС України.

На даний час вказані кошти перераховано на рахунки Міністерства оборони України.

Нагадаємо, у червні поточного року СБУ провела обшуки на Житомирському бронетанковому заводі.