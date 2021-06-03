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Суд оштрафовал российского рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков

Киев • УНН

 • 24157 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 100 000 рублей рэпера Алишера Валеева, который выступает под псевдонимом Моргенштерн. Его признали виновным в пропаганде наркотиков в интернете. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает УНН.

Суд оштрафовал российского рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков

Цитата

"Индивидуального предпринимателя Алишера Моргенштерна признать виновным в совершении административного правонарушения и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан", - огласила постановление судья.

Детали

Она разъяснила, что в случае неуплаты штрафа в течение 60 дней со дня вступления решения в силу на Моргенштерна может быть наложен штраф в двукратном размере, или административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Претензии Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве касались текстов двух песен рэпера: "Розовое вино - 2" и "Family". Клипы на эти произведения были размещены на YouTube.

В ходе рассмотрения дела артист отрицал совершение административного проступка, а его адвокат Сергей Жорин настаивал на прекращении дела, ссылаясь, в частности, на то, что не Моргенштерн выкладывал эту информацию в интернет. Адвокаты рэпера указали, что Моргенштерн не является ни администратором, ни владельцем YouTube-канала, а представленные следствием заключения экспертов нельзя признать допустимыми доказательствами.

Сам Моргенштерн дал объяснения суду, отметив, что он пел не все куплеты песен. "Здесь у меня был только припев", - сказал он.

Адвокат Сергей Жорин просил назначить по делу повторную лингвистическую экспертизу, заявляя, что в деле есть моменты, "что противоречат друг другу". Однако суд не нашел для этого оснований.

Согласно заключению экспертизы, в текстах песен Моргенштерна положительная оценка применению или изготовлению наркотиков. По мнению экспертов, в клипах Моргенштерна демонстрируется образ жизни, приоритетами которого являются "секс, наркотики, богатство и в том числе позитивное отношение к наркотикам и к их применению" за счет создания "образа лирического героя, который употребляет наркотики".

Покидая суд, рэпер заявил, что обжалует принятое решение.

"Это не обидно, а скорее смешно, что меня судили за строки, которые даже не я пел", - сказал исполнитель.

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Сообщение, распространенный 20 МАЯ (@morgen_shtern)

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