Суд оштрафував російського репера Моргенштерна за пропаганду наркотиків

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"Індивідуального підприємця Алішера Моргенштерна визнати винним в скоєнні адміністративного правопорушення і призначити адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - оголосила постанову суддя.

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Вона роз'яснила, що в разі несплати штрафу протягом 60 днів з дня набрання рішенням чинності на Моргенштерна може бути накладено штраф в двократному розмірі, або адміністративний арешт на строк до 15 діб, або обов'язкові роботи на строк до 50 годин.

Претензії Управління з контролю за оборотом наркотиків Головного управління МВС по Москві стосувалися текстів двох пісень репера: "Рожеве вино - 2" і "Family". Кліпи на ці твори були розміщені на YouTube.

Під час розгляду справи артист заперечував вчинення адміністративного проступку, а його адвокат Сергій Жорін наполягав на припиненні справи, посилаючись, зокрема, на те, що не Моргенштерн викладав цю інформацію в інтернет. Адвокати репера вказували, що Моргенштерн не є ні адміністратором, ні власником YouTube-каналу, а представлені слідством висновки експертів не можна визнати допустимими доказами.

Сам Моргенштерн дав пояснення суду, зазначивши, що він співав не всі куплети пісень. "Тут у мене був тільки приспів", - сказав він.

Адвокат Сергій Жорін просив призначити по справі повторну лінгвістичну експертизу, заявляючи, що в справі є моменти, що "суперечать один одному". Однак суд не знайшов для цього підстав.

Відповідно довисновку експертизи, в текстах пісень Моргенштерна є позитивна оцінка вживанню чи виготовленню наркотиків. На думку експертів, в кліпах Моргенштерна демонструється спосіб життя, пріоритетами якого є "секс, наркотики, багатство і в тому числі позитивне ставлення до наркотиків і до їх вживання" за рахунок створення "образу ліричного героя, що вживає наркотики".

Залишаючи суд, репер заявив, що оскаржить прийняте рішення.

"Це не образливо, а скоріше смішно, що мене судили за рядки, які навіть не я співав", - сказав виконавець.