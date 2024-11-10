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Суд оштрафовал закарпатца, который с мачете и в маске Дэдпула подрался с полицейскими

Суд оштрафовал закарпатца, который с мачете и в маске Дэдпула подрался с полицейскими

Киев  •  УНН

20:06 • 6530 просмотра

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30-летний закарпатец в маске Дэдпула и с мачете напал на полицейских возле банка после срабатывания сигнализации. Суд оштрафовал мужчину на 17 тысяч гривен за сопротивление правоохранителям.

Тячевский районный суд Закарпатской области признал виновным 30-летнего жителя Тячева Богдана Ч. в сопротивлении полицейским и оштрафовал на 17 тыс. грн. Обвиняемый в маске героя комиксов Дэдпула и с ножом-мачете дрался с правоохранителями возле банка. Об этом говорится в приговоре суда, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел 21 августа 2024 года, когда мужчина, будучи пьяным и в маске героя комиксов Дэдпула, с ножом-мачете на спине, пытался прорваться через полицейских возле банка после срабатывания сигнализации. Полицейские пытались остановить Богдана Ч. и попросили его снять маску и положить нож на землю, но он отказался и начал вести себя агрессивно. 

Во время задержания он ударил одного из правоохранителей ногой по лицу, а другому нанес порезы ножом. В конце концов, его удалось задержать.

Перед судебным заседанием обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании вины по ч. 2 ст. 342 УКУ. Кроме штрафа 17 тысяч гривен он должен оплатить 1,5 тыс. грн за судебные экспертизы.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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