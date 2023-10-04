Суд избрал меру пресечения директору Департамента инфраструктуры Сумского горсовета.
Киев • УНН
Киев. 4 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения директору Департамента инфраструктуры города Сумского горсовета. Об этом говорится в ВАКС, передает УНН.
Детали
4 октября следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 476 200 грн залога директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета.
По данным следствия он совместно с мэром города Сумы подозревается в просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 2 130 000 гривен.
В случае внесения залога на лицо будут возложены соответствующие процессуальные обязанности’связи.
Напомним
Мэру Сум Александру Лысенко и директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета сообщено о подозрениив получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн грн.
2 октября мэр города и директор департамента были разоблачены “на горячем” сразу после получения третьей части оговоренных средств — 1 430 000 гривен.
справка
Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.