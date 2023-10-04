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Суд обрав запобіжний захід директору Департаменту інфраструктури Сумської міськради

Суд обрав запобіжний захід директору Департаменту інфраструктури Сумської міськради

Київ • УНН

 • 470483 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міськради. Про це йдеться у ВАКС, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 4 жовтня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 476 200 грн застави директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради.

За даними слідства він спільно з мером міста Суми підозрюється у проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень.

У разі внесення застави на особу буде покладено відповідні процесуальні обов’язки.

Нагадаємо

Меру Сум Олександру Лисенку та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн.

2 жовтня мера міста та директора Департаменту було викрито “на гарячому” одразу після одержання третьої частини обумовлених коштів — 1 430 000 гривень.

Довідка

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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