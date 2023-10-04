Суд обрав запобіжний захід директору Департаменту інфраструктури Сумської міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міськради. Про це йдеться у ВАКС, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що 4 жовтня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 476 200 грн застави директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради.
За даними слідства він спільно з мером міста Суми підозрюється у проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень.
У разі внесення застави на особу буде покладено відповідні процесуальні обов’язки.
Нагадаємо
Меру Сум Олександру Лисенку та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн.
2 жовтня мера міста та директора Департаменту було викрито “на гарячому” одразу після одержання третьої частини обумовлених коштів — 1 430 000 гривень.
Довідка
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.