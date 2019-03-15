Суд не разрешил перевести Крысина в следственный изолятор СБУ

"Сегодня Дарницкий районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры о переводе (осужденного за убийство журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина - ред.) из колонии в Торецке в следственный изолятор СБУ в Киеве. Следующее заседание состоится 3 апреля в 15:00", - рассказала Малашич.

По ее словам, на этот раз на заседании присутствовали адвокаты Крысина Татьяна Гнатюк и Валентин Рыбин. Сам Крысин был на видеоконференцсвязи.

Как сообщал УНН, Юрия Крысина, осужденного за убийство журналиста Вячеслава Веремия, этапировали в колонию в Донецкой области.