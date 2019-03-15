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Суд не дозволив перевести Крисіна до слідчого ізолятора СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Дарницький районний суд Києва не задовольнив клопотання прокуратури про переведення засудженого за вбивство журналіста В'ячеслава Веремія, Юрія Крисіна із колонії в Торецьку до слідчого ізолятора СБУ в Києві. Про це журналісту УНН повідомила прокурор у справі Юлія Малашич.

Суд не дозволив перевести Крисіна до слідчого ізолятора СБУ

"Сьогодні Дарницький районний суд Києва не задовольнив клопотання прокуратури про переведення (засудженого за вбивство журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна – ред.) із колонії в Торецьку до слідчого ізолятора СБУ в Києві. Наступне засідання відбудеться 3 квітня о 15:00", - розповіла Малашич.

За її словами, цього разу на засіданні були присутні адвокати Крисіна Тетяна Гнатюк та Валентин Рибін. Сам Крисін був на відеоконференцзв’язку.

Як повідомляв УНН, Юрія Крисіна, засудженого за вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, етапували до колонії в Донецькій області.

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