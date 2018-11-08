Суд Канады повторно отказал бывшему нацисту в восстановлении гражданства страны

В пояснительной записке судья Майкл Фелан указал, что суд отклонил все соответствующие доводы защиты, посчитав их недостаточно убедительными. “Не подлежит сомнению, что Оберландер получил свое канадское гражданство <...> не предоставив данных о службе в рядах СС (сокращение от нем. Schutzstaffel — „Защитные отряды“; военно-полицейская организация Национал-социалистической немецкой рабочей партии) в момент рассмотрения документов миграционными органами. Нет сомнений в том, что это привело бы к отказу в его заявлении о предоставлении гражданства”, — написал Фелан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Румынии осквернен фасад дома жертвы Холокоста

У защиты Оберландера, который был лишен канадского гражданства в июле 2017 года, есть возможность обжаловать это решение в вышестоящей инстанции — Федеральном апелляционном суде.

В 1995 году канадская полиция начала расследование о причастности Оберландера, который родился в окрестностях Запорожья, к преступлениям нацистов. В 2000 году канадский федеральный суд постановил, что этот этнический немец в 1952 году при подаче документов на иммиграцию в Канаду скрыл факт того, что входил в состав группы “Эйнзатцкоммандо-10А”, занимавшаяся карательными акциями на территории СССР. Суд тогда отметил, что только скрыв данную часть своей биографии, Оберландер смог в 1954 году получить вид на жительство в Канаде, а в 1960 году — и канадский паспорт.

Сам Оберландер утверждает, что в 17 лет его заставили поступить на службу к нацистам, и что он никогда не разделял их взгляды. В ходе следствия было установлено, что он служил переводчиком, но не участвовал в убийствах людей.

Как ранее информировал УНН, премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес формальные извинения еврейским беженцам и их семьям из нацистской Германии, которых канадское правительство отказалось принять в 1939 году. Соответствующее заявление глава канадского кабинета министров сделал в среду в национальном парламенте страны.