Суд Канади повторно відмовив колишньому нацистові у відновленні громадянства країни

У пояснювальній записці суддя Майкл Фелан вказав, що суд відхилив всі відповідні доводи захисту, вважаючи їх недостатньо переконливими. “Не підлягає сумніву, що Оберландер отримав своє канадське громадянство <...> не надавши даних про службу в лавах СС (скорочення від нім. Schutzstaffel — „Захисні загони“; військово-поліційна організація Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії) у момент розгляду документів міграційними органами. Немає сумнівів у тому, що це призвело б до відмови у його заяві про надання громадянства”, — написав Фелан.

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У захисту Оберландера, який був позбавлений канадського громадянства в липні 2017 року, є можливість оскаржити це рішення у вищій інстанції — Федеральному апеляційному суді.

У 1995 році канадська поліція почала розслідування про причетність Оберландера, який народився в околицях Запоріжжя, до злочинів нацистів. У 2000 році канадський федеральний суд постановив, що цей етнічний німець у 1952 році при подачі документів на імміграцію в Канаду приховав факт того, що входив до складу групи “Ейнзатцкоммандо-10А”, що займалася каральними акціями на території СРСР. Суд тоді зазначив, що тільки приховавши дану частину своєї біографії, Оберландер зміг у 1954 році отримати посвідку на проживання в Канаді, а в 1960 році — і канадський паспорт.

Сам Оберландер стверджує, що в 17 років його примусили вступити на службу до нацистів, і що він ніколи не поділяв їхні погляди. У ході слідства було встановлено, що він служив перекладачем, але не брав участі у вбивствах людей.

Як раніше інформував УНН, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо приніс формальні вибачення єврейським біженцям та їх сім’ям із нацистської Німеччини, яких канадський уряд відмовилося прийняти у 1939 році. Відповідну заяву глава канадського кабінету міністрів зробив у середу в національному парламенті країни.