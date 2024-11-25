Суд избрал меры пресечения участникам смертельной стрельбы в отеле на Печерске
Киев • УНН
Подозреваемого в хулиганстве отправили под домашний арест, а подозреваемого в убийстве - под стражу. Меры пресечения будут действовать до 21 января 2025 года.
Столичный суд избрал меры пресечения подозреваемым в драке с применением оружия в гостинице на Печерске. Об этом сообщили в прокуратуре Киева, передает УНН.
"... по ходатайству следователей и прокуроров Печерской окружной прокуратуры г. Киева судом подозреваемым избраны меры пресечения", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, подозреваемый в хулиганстве будет находиться под круглосуточным домашним арестом, подозреваемый в хулиганстве с использованием оружия и умышленном убийстве - под стражей.
Срок действия меры пресечения - до 21 января 2025 года.
Смертельная стрельба в отеле в Киеве: стрелку сообщили о подозрении25 нояб. 2024, 12:18 • 12532 просмотра
Напомним
23 ноября около 00:30 в гостинице в Печерском районе столицы между двумя компаниями мужчин возник конфликт, который перерос в драку. Один из участников конфликта достал пистолет и сделал несколько выстрелов, ранив охранника отеля и двух мужчин. После этого скрылся с места происшествия.