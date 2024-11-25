Суд избрал меры пресечения участникам смертельной стрельбы в отеле на Печерске

Столичный суд избрал меры пресечения подозреваемым в драке с применением оружия в гостинице на Печерске. Об этом сообщили в прокуратуре Киева, передает УНН.

"... по ходатайству следователей и прокуроров Печерской окружной прокуратуры г. Киева судом подозреваемым избраны меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, подозреваемый в хулиганстве будет находиться под круглосуточным домашним арестом, подозреваемый в хулиганстве с использованием оружия и умышленном убийстве - под стражей.

Срок действия меры пресечения - до 21 января 2025 года.

Смертельная стрельба в отеле в Киеве: стрелку сообщили о подозрении

Напомним

23 ноября около 00:30 в гостинице в Печерском районе столицы между двумя компаниями мужчин возник конфликт, который перерос в драку. Один из участников конфликта достал пистолет и сделал несколько выстрелов, ранив охранника отеля и двух мужчин. После этого скрылся с места происшествия.