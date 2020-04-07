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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 80583 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 96131 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101537 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100891 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108600 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96285 просмотра

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5 марта, 08:58 • 104167 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106318 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131298 просмотра

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Суд арестовал чиновника Регионального офиса водных ресурсов, погоревшего на 135 тыс. грн взятки

Суд арестовал чиновника Регионального офиса водных ресурсов, погоревшего на 135 тыс. грн взятки

Киев  •  УНН

 • 9961 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Дергачевский районный суд Харьковской области взял под стражу чиновника руководящего состава Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области с альтернативой внесения залога в 840 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

“По ходатайству Дергачевской местной прокуратуры Дергачевский районный суд Харьковской области избрал чиновнику руководящего состава Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области меру пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы суд определил возможность внесения залога — 840 тыс. грн”, — говорится в сообщении.

Кроме того, решается вопрос об отстранении указанного лица от занимаемой должности.

Напомним, в Харькове задержали одного из должностных лиц руководящего состава Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области на получении взятки в сумме 135 тыс. грн.

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