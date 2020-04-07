Суд арестовал чиновника Регионального офиса водных ресурсов, погоревшего на 135 тыс. грн взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Дергачевский районный суд Харьковской области взял под стражу чиновника руководящего состава Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области с альтернативой внесения залога в 840 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
“По ходатайству Дергачевской местной прокуратуры Дергачевский районный суд Харьковской области избрал чиновнику руководящего состава Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области меру пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы суд определил возможность внесения залога — 840 тыс. грн”, — говорится в сообщении.
Кроме того, решается вопрос об отстранении указанного лица от занимаемой должности.
Напомним, в Харькове задержали одного из должностных лиц руководящего состава Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области на получении взятки в сумме 135 тыс. грн.