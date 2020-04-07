Суд арештував посадовця Регіонального офісу водних ресурсів, який погорів на 135 тис. грн хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Дергачівський районний суд Харківської області взяв під варту посадовця керівного складу Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області з альтернативою внесення застави у 840 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
“За клопотанням Дергачівської місцевої прокуратури Дергачівський районний суд Харківської області обрав посадовцю керівного складу Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як альтернативу суд визначив можливість внесення застави — 840 тис. грн”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, вирішується питання щодо відсторонення вказаної особи від займаної посади.
Нагадаємо, у Харкові затримали одного з посадовців керівного складу Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області на отриманні хабаря у сумі 135 тис. грн.