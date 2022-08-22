Суд арестовал миллионы наличных из квартиры в пользовании экс-нардепа Мартыненко

Так, Постолюк подтвердила, что ВАКС арестовал 1,57 млн ​​долл. и 1,3 млн грн, изъятые во время обыска квартиры, которой пользуется экс-нардеп.

Дополнение

В июле экс-нардепу и члену партии "Народный фронт" Николаю Мартыненко сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды и отмывании средств.

Экс-нардеп является обвиняемым по другому делу, расследуемому НАБУ и САП. По данным стороны обвинения, он вместе с сообщниками организовал схемы хищения средств из госпредприятий "ВостокГОК" и "Энергоатом". Общий ущерб составил более 6,4 млн евро и 17,2 млн долл.