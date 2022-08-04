ВАКС відпустив екснардепа Мартиненка під заставу у близько 5 млн грн

Деталі

Повідомляється, що 4 серпня 2022 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід народному депутату України ІІІ-VIII скликань – колишньому голові Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, який підозрюється в отриманні неправомірної вигоди та відмиванні коштів.

"Суд застосував до вказаної особи запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 4 962 000 гривень. Разом з тим, на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов’язків, зокрема прибувати до детектива, прокурора, суду за першою вимогою; повідомляти про зміну місця свого проживання; утримуватись від спілкування зі свідками у справі; здати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон", - йдеться в повідомленні.

Строк дії обов’язків – до 28 вересня 2022 року.

В САП повідомили, що питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом ухвали суду.

Доповнення

Екснардепу та члена партії "Народний фронт" Миколі Мартиненку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди та відмиванні коштів.

Нагадаємо

Екснардеп є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП. За даними обвинувачення, він разом зі спільниками організував схеми розкрадання коштів з держпідприємств СхідГЗК і "Енергоатом". Загальні збитки становлять понад 6,4 млн євро та 17,2 млн дол.